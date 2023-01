Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: subito 3 problemi per l’ex Juve

“Mi sento veramente bene e sono molto felice di questa scelta. In Europa il mio lavoro è finito, non ho nulla da dimostrare: ho vinto tutto e giocato per i migliori club del mondo. Questa è una nuova sfida, sono grato all’Al-Nassr per questa opportunità. Ho battuto record in ogni campionato in cui ho giocato, lo voglio fare anche qui. Sono abituato a battere record“. Con queste parole pochi giorni fa Cristiano Ronaldo ha dato il via alla sua avventura in Arabia Saudita, ma già sono arrivati i primi problemi per l'ex Juve.