Marchetti: “La Juve deve ancora fare dei colpi di mercato”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW, trascritte da Tuttojuve.com: “La Juventus ancora deve fare sul mercato. Il difensore è una necessità che ha la Juventus. La Juventus ha cercato di andare a prendere dei giocatori che potessero aumentare il livello tecnico della squadra anche a livello di personalità. Ha insistito molto su Araujo fino all’ultimo e poi è arrivato l’accordo per il rinnovo di contratto del capitano del Barcellona a delle cifre molto importanti”.

“La Juventus ha cercato di sfruttare questa finestra di mercato e voleva fare un investimento, ma questo investimento l’avrebbe fatto su dei giocatori che avrebbero aumentato il livello della squadra. Non essendoci ora questo tipo di giocatore in vendita perché il mercato di gennaio è difficile anche per questo, la Juventus ha necessità comunque di un difensore e sta cercando delle soluzioni alternative, con dei giocatori sicuramente validi ma sui quali ora non vorrebbe fare un investimento”.