Juve, Impallomeni: “Weah sintonizzato subito con Thiago Motta”

Stefano Impallomeni ha parlato della crescita della Juve di Thiago Motta: il giornalista sarebbe incoraggiato dal rendimento di Timothy Weah

Intervistato per Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le prime uscite in amichevole della Juventus di mister Thiago Motta. Per il giornalista, tra le note più incoraggianti ci sarebbe quella di Timothy Weah.

Le parole di Impallomeni sulla crescita della Juve

Ecco le sue parole: “Weah si è sintonizzato bene su quello che vuole l’allenatore. Il lavoro sta procedendo e si vedono i miglioramenti sul piano della manovra. Douglas Luiz? E’ un giocatore di grande personalità e dinamismo, è in una zona dove la Juve doveva rinforzarsi. Lui e Thuram sono due acquisti straordinari. Nella partita di ieri ho visto netti miglioramenti sul tipo di gioco che vuole fare Motta. Ho rivisto delle azioni che c’erano anche al Bologna. Si vede l’intenzione dei giocatori di trovare questi meccanismi”.