I TOP e FLOP dell'amichevole tra Juve e Brest: convince ancora Weah mentre a centrocampo Fagioli si nasconde

Dopo la brutta sconfitta contro il Norimberga la Juve si riscatta parzialmente contro il Brest. La seconda amichevole estiva finisce in parità per 2-2 grazie alle reti di Vlahovic e Danilo. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Juve, i TOP e FLOP contro il Brest

Tra i migliori in campo c’è ancora Weah, propositivo e completamente a suo agio come esterno d’attacco. Promossi anche Gatti, Danilo e Cambiaso, solidi in difesa. La vera star è però Douglas Luiz, che entra nel secondo tempo e cambia la partita dominando a centrocampo. Per lui anche un assist.

Rimandato invece Cabal, che in difesa ha commesso qualche sbavatura di troppo. Non convincono a pieno neanche Locatelli, Thuram e Vlahovic, ancora imprecisi e imballati dalla preparazione estiva. Il peggiore in campo è però Fagioli, inesistente sulla trequarti, quasi un fantasma. Bocciato.