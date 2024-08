Juve, Impallomeni: “Koopmeiners? Magari a fine mercato…”

Impallomeni ha parlato delle chance della Juve di pervenire a Koopmeiners: per il giornalista qualcosa potrebbe avvenire verso fine mercato

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del presunto interesse della Juventus per Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta. Il giornalista ha voluto allontanare le voci degli ultimi tempi che parlerebbero dell’olandese in bianconero come una boutade giornalistica.

Impallomeni: “Per Koopmeiners interesse vero”

Ecco le sue parole su Koopmeiners: “Non è un’invenzione. Non sarà facile strapparlo all’Atalanta ma è un obiettivo della Juve. L’Atalanta vuole monetizzare, ma visto che Percassi si è espresso non credo che possa arrivare a meno di 60 mln. Ma se poi il giocatore se ne vuole andare, magari entro fine mercato l’affare può concretizzarsi”.