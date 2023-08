Juve, Impallomeni: “Credo che Lukaku potrebbe essere una sorpresa”

Il giornalista ed ex calciatore crede nella nuova Juve a prescindere dall'arrivo di Lukaku in bianconero

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche dei movimenti di mercato a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione. Sulla Roma e il nervosismo di Josè Mourinho: "Ci può stare ed è normale, perché Mourinho si aspetta almeno due attaccanti. Però poi ti devi confrontare con la situazione del club. Il lavoro in uscita di Pinto è stato molto buono, in entrata c'è stato poco. Mou però conosce la situazione. Gli obiettivi? Vedremo Marcos Leonardo, che ora pare in standby. I tifosi si aspettavano un'altra uscita almeno e qualche inserimento. E se non ci sono uscite, così è difficile fare mercato".

Sulla vittoria contro il Real e il possibile scambio Vlahovic-Lukaku:"È in un grande club, e lì dentro nei ruoli cruciali devi fare una scelta. Credo che la Juve si stia muovendo in tal senso. Io credo che Lukaku potrebbe essere una sorpresa, Allegri vuole uno così, anche per l'inaffidabilità fisica di Vlahovic. Comunque arrivi o meno Lukaku si ripartirà forte".

Sulla Dea: "Ha tanti soldi e la competenza e la bravura di poter fare calcio ad alti livelli. Gasperini è rimasto ed è una buona notizia. Credo che De Ketelaere debba andare di corsa a Bergamo. Se ha orgoglio e la stoffa del grande giocatore, si deve mettere in discussione e provare a ricostruirsi fisicamente e mentalmente. Chi meglio di Gasperini può aiutarti? È l'ambiente giusto, che sa aspettarti, anche se non troppo. Avrebbe quella tranquillità che non ha avuto a Milano. E poi ha preso quel Tourè molto bravo. Koopmeiners deve rimanere, è molto importante per la squadra". Sul futuro di Berardi infine: "Berardi per me a 18 con Sottil va alla Fiorentina. Vedremo se risponderanno Roma e Lazio".