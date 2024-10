Mazzia: “La Juventus non convince completamente”

Bruno Mazzia ha parlato delle recenti prestazioni della Juventus in stagione: per l'ex calciatore, la squadra non convincerebbe del tutto

Intervistato per TJ, Bruno Mazzia ha parlato del recente rendimento della Juventus. Ecco le sue parole: “Che brutto scherzetto ci ha giocato il Parma, ma è altrettanto vero che questa Juve non convince completamente. Non è una cattiva squadra, per carità, però non la vedo solida come le altre che se ne stanno andando. Gli risultati sono troppo da montagne russe. Non mi piace parlare del singolo, ma del gruppo. Non capisco il perché ogni volta debbano partire lenti e andar sotto nel punteggio, poi le ambizioni che vengono descritte sui giornali non vengono rispettate: per lo scudetto, la Juve non è destinata a lottare con le altre fino alla fine”.

Mazzia: “L’assenza di Bremer può essere compensata”

L’ex calciatore ha proseguito: “Bremer è un giocatore importante, ma questa mancanza può esser compensata e rimessa in ordine. Invece qui non è solo questo, ma i gol presi testimoniano una fragilità di squadra ed è su questo aspetto che l’allenatore dovrà lavorare per evitare nuovamente situazioni del genere. La squadra è stata rifatta daccapo, per me si è affidati a troppi giovani e a mancare è l’esperienza. Non si vive sulle loro promesse, perché possono crescere solo con l’aiuto di qualche maturo. Sì ci sono dei giocatori più vecchi in rosa, ma non stanno facendo la differenza al momento”.