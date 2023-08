Calciomercato, Juventus da paura: oltre a Lukaku, Giuntoli vuole pure…

Non c'è solo Lukaku nella lista di mercato della Juventus che guarda avanti e pensa anche ad altri nomi per rinforzare la rosa

Lukaku freme per vestire la maglia della Juventus dopo l'addio all'Inter. E freme perché ha la grandissima voglia di mettersi nuovamente in gioco, mostrando a tutti il suo valore. Qualcuno vocifera che ora, dopo il gol, Vlahovic alla fine potrebbe restare alla Juventus: niente di più falso.

Lukaku non basta alla Juventus

Allegri non lo vede e spera che Giuntoli possa piazzarlo il prima possibile così da poter abbracciare BigRom che vede assolutamente come più adatto al suo gioco, viste le qualità indiscusse che ha mostrato in più occasioni. "Mai alla Juve", aveva detto. Ma sono parole vecchie, condite dalla retorica di cui il calcio non può riempirsi. Quello che importa, è che alla Juve possa fare gol. E tanti. Magari, anche alla sua ex squadra. Si vedrà: il Chelsea ha aperto allo scambio di cartellini con Vlahovic e ora bisognerà trovare la quadra con i Blues.