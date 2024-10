Gamba: “Con il Parma, Juve frenetica e disordinata”

Gamba ha commentato l'ultima partita della Juventus in Serie A contro il Parma nel quale i bianconeri avrebbero riscontrati alcuni problemi

Sulle pagine de La Repubblica, Emanuele Gamba ha commentato la prestazione della Juventus in Serie A contro il Parma. Per il giornalista, i bianconeri da qualche partita non sarebbero più quella squadra ordinata capace di dare un certo tipo di sicurezza a livello di risultati. Ecco cosa ha scritto: “È dunque questa, la Juventus cui tocca abituarsi? È già finita l’epoca del gioco avaro ma dal risultato sicuro, visto che nessuno riusciva a farle gol? L’avventura torinese di Thiago Motta non è una linea retta ma una strada di spigoli e angoli, e dietro ogni angolo qualcosa di inatteso. L’era del calcio di ordine e disciplina sembra già un ricordo lontano, adesso è il tempo di questa strana allegria che produce partite frenetiche e disordinate, senza logica né raziocinio”.

Gamba: “Juve-Parma è Inter-Juve in miniatura”

Il giornalista ha proseguito: “Ci sono i dribbling, l’entusiasmo, la difesa spalancata, gli errori oratoriali, l’ostinazione dei coraggiosi e insomma tutto quello che sa fare una squadra che deve imparare, giovane d’età e non ancora forte di spirito, anche se fino a un paio di settimane fa lo sembrava. Juventus-Parma è stata Inter-Juventus in miniatura, il festival dell’attacca tu che attacco anch’io ma senza le prelibatezze tecniche di San Siro e con molti sbagli in più”.