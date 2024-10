Marchetti: "Non eravamo abituati a vedere una Juve così..."

Marchetti ha commentato l'ultima prestazione in campionato della Juventus: il giornalista sarebbe rimasto sorpreso delle difficoltà difensive

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha commentato la prestazione della Juventus contro il Parma in Serie A. Il giornalista sarebbe rimasto infatti particolarmente sorpreso dalla prova offerta dalla squadra di mister Thiago Motta, insolitamente troppo fragile difensivamente. Ecco le sue parole: “La rimonta con l’Inter avrebbe forse dovuto invece avere un rimbalzo positivo, dopo la reazione di domenica, la Juventus, e invece è arrivato un altro pari. Altri due gol presi su azione che potevano essere molti di più, contro un Parma sbarazzino, coraggioso, sfrontato. Poteva segnare anche molto di più la Juventus, questo va detto, ma abituati come eravamo ad una squadra che non concedeva praticamente nulla, vedere così tante palle gol per l’avversario è stata una novità. Non sarebbe giusto definirlo un passo indietro, perché la Juve avrebbe potuto anche vincerla”.

Marchetti: “Ogni volta la Juve propone qualcosa di diverso”

Il giornalista ha proseguito: “La Juve deve certamente trovare i suoi equilibri e questo processo di crescita sta andando avanti. Ogni volta vediamo nella Juventus qualcosa in più (senza dimenticarsi anche degli infortuni), qualcosa di diverso. Dovrà essere bravo Motta a tenere le cose belle e a cercare di limare ulteriormente i difetti”.