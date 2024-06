Juve, Impallomeni: “Con Motta, Rabiot può fare ancora meglio”

Stefano Impallomeni ha parlato del centrocampista della Juventus, Rabiot: per il giornalista, il suo rendimento può crescere con Thiago Motta

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. Per il giornalista, una permanenza del giocatore in bianconero potrebbe portare ulteriore beneficio al giocatore stesso anche sul piano sportivo. Infatti, l’apporto di Thiago Motta dalla panchina sarebbe un ulteriore beneficio anche per il francese.

Impallomeni su Rabiot

“Ci deve essere un sacrifico importante della Juve. Credo che sia un aspetto economico, bisognerà confrontarsi con la madre. Per me è un giocatore fortissimo, con Motta potrebbe fare ancora meglio e sarebbe un tassello importante del centrocampo della Juve. Sarebbe un nuovo acquisto, un nuovo Rabiot. C’è impazienza da parte dei tifosi ma ci sta, ma ora si vedrà”.