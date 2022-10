Juve, Iling Junior colpisce ancora: l’assist è un record

Iling Junior entra e convince ancora: assist dopo appena 41 secondi. Nel finale però subisce un brutto colpo: le ultime novità

redazionejuvenews

In uno dei suoi famosi romanzi AgathaChristie ha scritto: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Dopo la grande prova messa in campo in Champions League contro il Benfica, ieri contro il Lecce Iling Junior ha mostrato ancora una volta le sue qualità: per lui due assist (e mezzo) in due partite. Se la regina del giallo aveva ragione, presto avremo una prova degna del miglior detective.

Il giovane esterno bianconero ci ha messo appena 41 secondi ha fornire il suo assist. Meno di un giro di orologio da suo ingresso in campo, un vero e proprio record. Per La Gazzetta dello Sport è uno dei migliori in campo, da 6,5 in pagella: "Arriverà il giorno in cui giocherà dall’inizio? Anche qui decisivo: entra e, in pochi secondi, crea la situazione gol con l’assist a Fagioli".

Al termine della partita, però, i tifosi bianconeri che prima erano entusiasti per lui, di colpo si sono subito preoccupati. A seguito di uno scontro di gioco con Di Francesco, infatti, Iling ha cominciato subito a zoppicarevistosamente, ma visto che la Juve aveva già finito gli slot per i cambi è dovuto rimanere in campo. In conferenza stampa Allegri ha rassicurato: "Un colpo sulla caviglia, ma niente di particolare".