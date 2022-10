Juve, Iling-Junior conquista tutti: ora il rinnovo per blindarlo

La serata di martedì è stata una mazzata. La sconfitta con il Benfica ha significato l' eliminazione dalla Champions League . Un danno enorme a livello sportivo, per le ambizioni del club e dei suoi tifosi, a livello economico, per i mancati introiti dei mancati ottavi di finale, e a livello di immagine, per la figura fatta nel girone. Ma nel disastro, ci sono state anche delle note positive, rappresentate soprattutto dai giovani .

Nella parte finale del match infatti sono entrati Fabio Miretti , Matias Soulé e Samuel Iling-Junior . I tre ragazzi hanno dato brio alla manovra bianconera, contribuendo alla parziale rimonta che ha portato al 4-3 finale. In particolare si è messo in luce l'esterno offensivo inglese, autore dell'assist per il gol di Milik e determinante nell'azione che ha portato alla terza rete, segnata da McKennie .

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta lavorando da tempo per blindare il giocatore. Secondo la Rosea infatti il rinnovo è sempre più vicino. Il 19enne ha impressionato per la personalità con cui è entrato in campo in un momento difficile, prendendo quasi per mano la squadra. E inevitabilmente, dopo una prestazione del genere, in Europa alcuni club si sono interessati. E la Juve non vuole lasciarsi sfuggire il talento dell'Under 20 inglesi.