Calciomercato Juventus / Non solo Allegri, Agnelli ne può mandare via 12

La prematura eliminazione dalla Champions e la situazione complicata in campionato, nonostante la terza vittoria consecutiva, sta portando la dirigenza della Juventus a valutare un cambio sulla panchina bianconera. Massimiliano Allegri è ancora sulla graticola. Ma non ci sarebbe solo il tecnico livornese in bilico. C'è più di mezza squadra che potrebbe salutare Torino.

Fra giocatori che non rinnoveranno il loro contratto con la Juve, altri che non vengono ritenuti più al centro del progetto, ma anche nomi per certi versi inaspettati. Si tratterebbe di una vera e propria epurazione, ma sarebbe necessaria per ricostruire dalle macerie di questa stagione. Vi invitiamo a sfogliare la fotogallery che abbiamo preparato per voi con gli addii praticamente certi e con quelli molto probabili<<<