Calciomercato Juve, Palladino: “Miretti ci piace, però…”

Tempo di vigilia in casa Monza. In occasione del primo match della stagione di Serie A che vedrà impegnata la squadra brianzola contro l'Inter, ha parlato l'allenatore Raffaele Palladino. Tra gli argomenti affrontati in sala stampa, anche il calciomercato. Nel taccuino degli acquisti del club lombardo ci sarebbe infatti anche Fabio Miretti della Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico sulla questione: "Non amo parlarne visto che può ancora succedere di tutto. Partiamo da un'ottima base ma siamo al 90%, manca qualcosa… sicuro un centrocampista. In attacco vedremo se uscirà qualcuno allora dovremo far un acquisto anche lì. Miretti e Muriel? Ci piacciono entrambi, però abbiamo una lista di giocatori e fare dei nomi sarebbe sbagliato. Siamo in grande sintonia con la società su quello che ci serve e sulle caratteristiche: non è importante il giocatore, ma sono importanti le caratteristiche".