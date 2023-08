Juve, Milenkovic: “Vlahovic? Attaccante top, potrebbe giocare ovunque”

Intervistato per Tuttosport, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato di vari temi relativi alla sua squadra e non solo. Tra le domande poste al giocatore, c'è stata anche quella relativa alla folta colonia serba di giocatori presenti in Serie A, tra cui spiccherebbe l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Sul suo connazionale Milenkovic si è espresso così: "Non so cosa farà Dusan, l'ho sentito per sapere come stava per alcuni piccoli problemi e mi ha detto che era a posto. Di altre cose non abbiamo parlato. Non so cosa farà, spetta a lui decidere, io so che può entrare fra i top 5 in Europa. Quanto a Sergej è un giocatore fortissimo e poteva scegliere di andare ovunque. Ha scelto l'Arabia, ognuno è libero e io non giudico".