Juve, il ritorno di Szczesny: contro il Napoli il tributo bianconero

Szczesny torna all'Allianz Stadium: nel pre-gara del match contro il Napoli, la Juventus ha organizzato un giro di campo per l'ex portiere

Quello di Wojciech Szczesny alla Juventus non è stato forse l’addio più inaspettato dell’estate juventina, ma probabilmente quello che ha maggiormente colpito per le sue dinamiche. Infatti, se a inizio estate il suo passaggio in Arabia Saudita è sembrata cosa fatta, con l’estremo portiere polacco destinato a concludere la sua ultima parte di carriera nella facoltosa Saudi Pro League, lo cose non sono andate affatto così. La Juve, la quale inizialmente avrebbe voluto aspettare la sua uscita per ufficializzare l’arrivo di Michele Di Gregorio, ha dovuto cambiare i piani con Szczesny che per settimane è rimasto nel limbo bianconero, alla ricerca di una nuova soluzione. Questo periodo di incertezza ha forse portato a quella che è stata la decisione sorprendente del portiere, ovvero il ritiro dal mondo del calcio.

Tifosi accontentati: la Juve omaggia Szczesny contro il Napoli

Prima ancora della clamorosa decisione di appendere le scarpe al chiodo, Szczesny aveva non da molto trovato un accordo con la Juventus per la rescissione consensuale del contratto. Una decisione che, dopo il mancato accordo sul rinnovo di diversi mesi prima, è parso trasversalmente a tutti un atto di amore del calciatore per il suo club, liberando la società dallo sgravio di un contatto oneroso, stipulato da una dirigente diversa con disponibilità e progetti altrettanto differenti.

Non è un caso dunque che Szczesny, sempre parso all’opinione dei tifosi tra i giocatori sempre più apprezzati, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche per lo spessore umano, a gran voce hanno richiesto un “tributo” alla Juve, un ultimo vero e rituale saluto al loro idolo. La Juventus ha accolto tale proposta: contro il Napoli, Szczesny sarà presente all’Allianz Stadium e, come riportato da BN, saluterà i suoi sostenitori con un giro di campo prima dell’inizio match. Una scelta che appare come la giusta e meritata chiusura del bel rapporto tra Szczesny, la Juventus e tutti i suoi tifosi.