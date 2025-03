Conte alla Juventus, bomba Auriemma in diretta tv / News

Auriemma parla della possibilità di un passaggio di Antonio Conte alla Juventus: ecco come stanno le cose e cosa ha detto

Igor Tudor ha iniziato a lavorare e la Juventus dà inizio ad una nuova fase. Quella Thiago Motta doveva consistere in un progetto di almeno tre anni, invece è già il passato. Quanto durerà quella Tudor è tutto da scoprire: l’allenatore ha accettato di firmare un contratto di due mesi ma si aspetta almeno una possibilità di rinnovo qualora dovesse fare bene in questo tempo. E fare bene, fa rima con qualificazione in Uefa Champions League. Vedremo. Nel frattempo, si parla già di futuro e della possibilità di un nuovo allenatore per la Juventus. In queste settimane si sono fatti tanti nomi e tra questi rimane, sempre vivo e sempre verde, quello di Antonio Conte. E attenzione perché in diretta, relativamente a questa traccia di calciomercato, è appena stato fatto un annuncio importante.

Conte alla Juventus? Ecco la bomba! / News calciomercato

A lanciare lo scoop è stato Raffaele Auriemma, giornalista molto attento alle cose di casa Napoli. Ai microfoni di Radio Cusano, ha detto: “Giuntoli resterà alla Juve e farà l’impossibile per prendere nell’ordine Victor Osimhen e Antonio Conte”. A incalzarlo in studio c’era un altro giornalista, Sandro Sabatini. Quest’ultimo, che non crede a questa traccia di calciomercato, ha chiesto come farebbe la Juventus a permettersi questo doppio colpo dal Napoli.

La risposta: “La Juventus deve vendere Vlahovic! La valutazione è scesa? Ma ci sarà qualche altro calciatore, Giuntoli è bravissimo a venderli i giocatori. Forse non tutti li indovina, ma a venderli forse è il migliore di tutti”. E poi ha aggiunto: “I soldi della Champions arriveranno o no?”. Al momento è difficile dare riscontro alle parole di Auriemma. Ma una cosa vera c’è: alla Juventus, Antonio Conte piace eccome. Il suo ritorno sulla sella bianconera viene vista come una grande chance per rilanciare, finalmente, la Vecchia Signora. Vedremo, se ce ne sarà l’opportunità.