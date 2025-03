Juve, Conte come prossimo allenatore? Sacchi: “È un fuoriclasse”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi ha parlato di Conte e Mancini, possibili nomi per la panchina della Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato di Conte: “Antonio è un fuoriclasse. A Napoli lo sta dimostrando. Ha rimesso insieme i cocci della passata stagione, ha dato una chiara identità al gruppo, ha convinto i giocatori a seguirlo e, nonostante gli abbiano venduto il giocatore più forte a gennaio, è secondo. Se non è un miracolo, poco ci manca. La sua qualità principale è la dedizione al lavoro. Antonio sa che si arriva al traguardo soltanto dopo aver sgobbato, dopo essersi sacrificati, dopo aver fatto fatica. E questa mentalità è capace di trasmetterla ai giocatori: lo ha fatto alla Juve, lo ha fatto all’Inter, lo ha fatto al Napoli e lo ha fatto pure in Nazionale dove, vi assicuro, un’impresa simile è piuttosto complicata”.

Juve, le parole di Sacchi

Su Mancini: "Ci ha regalato una gioia con la vittoria dell'Europeo e una delusione con la mancata qualificazione al Mondiale. É un allenatore che ama il bel calcio, questo è lampante, non punta a fare le barricate, e conosce i giocatori e le dinamiche dello spogliatoio. Un suo ritorno in panchina non potrebbe che aiutare la crescita del calcio italiano".