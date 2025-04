ULTIM'ORA / Nuove maglie Juventus: cambia tutto! L'anno prossimo...

Quale sarà la nuova maglia della Juventus? Arrivano delle nuove indiscrezioni davvero pesanti... con tanto di foto!

È trapelata la nuova maglia da trasferta della Juventus per la stagione 2025-2026, e come sempre a svelarla è stato Footy Headlines. Il design, firmato Adidas, punta su una tonalità azzurra molto delicata, abbinata a loghi bianchi e a dettagli giallo limone chiaro, una combinazione cromatica ribattezzata “Ash Blue/Pearl Citrine”. La vera particolarità, però, è il motivo grafico: un pattern multi-goccia con inserti squadrati, ispirato all’atmosfera dell’estate italiana. Un mix curioso, che sicuramente farà discutere. Secondo le prime indiscrezioni, la divisa sarà disponibile ufficialmente a partire da metà maggio 2025. L’attesa, per molti tifosi, è già cominciata.