Juve, ‘il giallo dei gialli’: un’ammonizione ogni 3,9 falli commessi

Nell'edizione odierna di Tuttosport spicca un dato curioso: la Juve è la squadra a subire più gialli in relazione ai falli commessi

La Juve tra poche ore è attesa all'Allianz per affrontare il Lecce di D'Aversa, che ancora registra zero sconfitte da inizio stagione. Quello di oggi sarà il primo match di questo turno infrasettimanale -che terminerà con la Roma giovedì sera- con Massimiliano Allegri che vuole dimenticare in fretta il ko contro il Sassuolo.