Altro che Juve amica degli arbitri, Tuttosport: “Disparità di trattamento”

Da Calciopoli in poi il binomio Juve-ladri è stato tirato in ballo più e più volte. Dalle strisce bianconere come i carcerati fino alla Rubentus, gli esempi si sprecano. Questa stagione, però, la situazione sembra essere molto diversa .

Come sottolineato da Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora in queste prime cinque giornate di Serie A ha il primato dei cartellini gialli: 15, come la Salernitana. A differenza dei granata, però, i bianconeri hanno un rapporto falli/cartellini molto più alto, visto che la Juve viene ammonita ogni 3,9 falli contro i 4,4 della squadra di Sousa. Al contrario l'Inter prima in classifica prende un cartellino giallo ogni 8,3, più del doppio.