Juve, Haimovici: “Douglas Luiz si deve adattare alla Serie A”

Haimovici ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz: per il giornalista, non avrebbe avuto un buon approccio con la Serie A

Nelle prime giornate del campionato di Serie A, la Juventus ha ben figurato sia a livello di gioco espresso, sia su quello dei risultati ottenuti. Tra le peculiarità del corso del nuovo allenatore, sembrerebbe esserci quello di una Juve senza “titolari” designati. Da Samuel Mbangula a Nicolò Savona, il tecnico brasiliano ha spesso sorpreso con le scelte di formazione. In questo senso, ha sin qui stupito la scelta dell’allenatore di non impiegare mai dall’inizio il centrocampista Douglas Luiz, considerato uno dei pezzi pregiati della campagna acquisti bianconera, così come Teun Koopmeiners. Di loro, ha parlato a Radio Bianconera, Michele Haimovici. In particolare, il giornalista avvallerebbe le scelte di Thiago Motta, considerando il brasiliano ancora non pronto per il campionato italiano.

Haimovic su Douglas Luiz e Koopmeiners

“Al Bologna Thiago Motta non ha mai lasciato quasi a nessuno la certezza del posto fisso. Anche Calafiori spesso è stato in ballottaggio Lucumì e Posch. Douglas Luiz? Non ci sono grossi dubbi sul suo valore. Il brasiliano si deve probabilmente adattare al nostro calcio, l’ho visto in campo ancora al piccolo trotto. Koopmeiners ha dimostrato in questi anni il suo valore all’Atalanta, anche in termini realizzativi. Ovviamente l’olandese ha bisogno di tempo per tornare nella sua migliore condizione”.