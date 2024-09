Ds Aston Villa: “La trattativa con la Juve per Douglas Luiz è stata folle”

Il retroscena sulla trattativa tra Juve e Aston Villa per l'affare Douglas Luiz: le parole del ds e del dg del club inglese

La prima, grande trattativa dell’estate della Juve è stato l’acquisto di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è arrivato dall’Aston Villa in una maxi operazione che ha portato in Inghilterra Iling Jr e Barrenechea. Fin qui Douglas non è riuscito a trovare molto spazio da titolare in Serie A ma questa pausa nazionali servirà anche a conoscere meglio Thiago Motta e convincerlo delle sue qualità.

Juve, le parole di Vidagamy e Monchi sulla trattativa per Douglas Luiz

Intervistati da The Athletic il direttore sportivo dell'Aston Villa, Damiàn Vidagany, e Monchi, direttore generale del club, hanno raccontato alcuni interessanti retroscena sulla trattativa: "Io e Monchi siamo andati in Italia nell'ultima settimana di maggio. Abbiamo raggiunto un preaccordo con la Juventus, ma la firma è arrivata solo il 30 giugno: sono stati giorni che paragonerei a montagne russe. Douglas era negli USA con la nazionale brasiliana per la Copa America; doveva fare le visite e firmare, è stato folle". Su Iling e Barrenechea, arrivati in Inghilterra e poi mandati in prestito, hanno poi aggiunto: "Sono due giovani su cui puntiamo. Sapevamo che non sarebbero stati pronti a giocare con noi immediatamente. Ma sono entrambi giovani, talentuosi, e hanno degli stipendi sostenibili: il prossimo anno saranno elementi importanti".