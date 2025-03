Juve, Guardalà: “La fiducia a Motta non è a tempo indeterminato”

Giovanni Guardalà ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, la fiducia incassata sarebbe solo temporanea

Intervenuto a Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato del momento della Juventus. Ecco le sue parole: “Devono cambiare tante cose, c’è stata questa fiducia che aveva già dichiarato Giuntoli dopo la sconfitta di Firenze. Lo stesso Motta aveva detto: sono l’uomo giusto, non penso alle dimissioni. Ieri c’è stato questo confronto con l’amministratore delegato Scanavino, ma è chiaro che è una fiducia che non può essere a tempo indeterminato. Ci si aspetta contro il Genoa una reazione, un miglioramento dei rapporti perché al di là delle dichiarazioni che ha speso Thiago Motta sul gruppo, fa riflettere che Vlahovic contro l’Atalanta sia entrato sul 3-0, contro la Fiorentina non sia proprio entrato, così come Yildiz. Quindi servirà sicuramente anche un cambio di atteggiamento di Thiago Motta che deve riportare al centro del progetto giocatori come Vlahovic e Yildiz. Non potrà rifare certe scelte delle ultime partite altrimenti è difficile cambiare il senso di questa stagione se si insiste su un qualcosa che non sta funzionando”.

Guardalà: “Motta deve ripartire da Kolo Muani e Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: “Motta deve riportare al centro del progetto alcuni giocatori, magari ripartendo da Vlahovic e Kolo Muani insieme perché Kolo Muani sta soffrendo nelle ultime partite, sta giocando spesso spalle alla porta e non è il suo modo di giocare quindi potrebbe riproporre Kolo Muani e Vlahovic insieme e in campionato non lo aveva mai fatto ma solo in Coppa Italia, potrebbe essere una soluzione per un tridente di più qualità e un centrocampo più robusto, rinunciando a Nico Gonzalez davanti e Koopmeiners che francamente insistere in questo momento serve a poco. Bisognerà anche migliorare il rapporto con il gruppo, motivarlo ed evitare che al primo gol subito la squadra si sciolga”. Leggi anche le parole di Tacchinardi sul momento della Juventus <<<