Juve, Graziani: “La squadra deve aiutare di più Vlahovic”

Francesco Graziani ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, il quale sarebbe troppo poco supportato dalla sua squadra

Dagli studi di Sportmediaset, Francesco Graziani ha commentato la prestazione della Juventus vittoriosa per 3-0 sul campo del Genoa. Nonostante il largo risultato, per l’ex calciatore ancora qualcosa non funzionerebbe a livello offensivo, considerata la difficoltà a sbloccare il match. “È stata una partita stranissima ancora per Vlahovic perché ha ricevuto pochi palloni, ha avuto poche occasioni, gli esterni non mettono palloni da fondo campo che sono quelli che lui predilige. Ha sofferto da morire nel primo tempo poi si è sbloccato sul rigore e poi ha fatto un altro gol bellissimo, ha calciato con una potenza incredibile. Io mi aspettavo che Vlahovic prima o poi tornasse al gol ma la squadra deve aiutarlo di più”.

Graziani: “La qualità offensiva deve migliorare”

L’ex calciatore ha proseguito: “Così per alcuni momenti della partita diventa quasi un peso morto. Difesa bunker? Non prendere gol è un grandissimo vantaggio perché solitamente chi arriva in fondo con pochi gol presi sono quelli che hanno più potenzialità per arrivare all’obiettivo finale. Quindi la difesa bene, Bremer e Kalulu stanno facendo una fase difensiva straordinaria ma bisogna migliorare quella offensiva perché altrimenti Vlahovic soffrirebbe talmente tanto da non riuscire a fare poi quei gol che servono per arrivare in alto”.