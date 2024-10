Di Canio contro Vlahovic: “Non è un grande giocatore”

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche del momento di Vlahovic, protagonista dell’ultima partita della Vecchia Signora con una doppietta contro il Genoa, match disputatosi sabato pomeriggio a porte chiuse. Ecco le sue parole a Sky: “Non sopportare la pressione è da giocatori piccoli, non da Juve. Giocatori piccoli nel senso che lui potrebbe essere un gran bel giocatore ma così dimostra di non esserlo. Non do giudizi definitivi ma dico che quell’atteggiamento non è da grande giocatore”.

Sulle prestazioni del serbo

“Fai il rigore, che è sempre difficile segnare, ma poi tieni questo atteggiamento col Genoa che è la squadra più disastrata del campionato e in una partita a porte chiuse. Non è che hai fatto una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere quell’atteggiamento… Non è che giochi nel Pinnetto. Giochi nella Juventus e sei Vlahovic. Fammi due doppiette negli scontri diretti e allora poi fai l’arrogante. Non col Genoa e a porte chiuse”.