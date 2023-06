La Juve sta per chiudere il grande colpo! Pedullà dice che… / News

La Juventus corre sul calciomercato e lo fa in una maniera tale per cui fa comprendere a tutti che il tempo da perdere sia particolarmente poco. In questo momento, il colpo numero uno (già portato a casa) è quello legato a Weah . Stiamo parlando di un calciatore di primo livello, forse un pelo sottovalutato. Ma le operazioni di casa Juve prevedono anche qualcos'altro di molto importante.

La Juventus e la questione Giuntoli

Alla fine, vedrete, la spunterà la Juventus. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione svelando che la deadline rispetto a quello che s'era detto nelle scorse settimane, non cambia assolutamente. Ossia, fine giugno. Ci siamo. Il dirigente azzurro si sta per liberare dal Napoli e poi potrà iniziare ad operare ufficialmente con i bianconeri. La voglia fortissima c'è, sia da una parte che dall'altra e ADL alla fine cederà. Non ha voluto farlo prima, ma tenersi in casa uno che vuole andare via - lo sa bene pure lui - non è assolutamente utile. E allora, Giuntoli scalda i motori. E si prepara ad arrivare a Torino dove le cose da fare sono tantissime. E dove potrebbe piazzare dei colpi davvero molto importanti. Qualcosa, lo starebbe già preparando: parliamo di roba grossa<<<