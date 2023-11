Juve, Giuntoli e Manna a Londra: gli obiettivi di mercato bianconeri

La Juve pensa già al prossimo mercato invernale: Giuntoli e Manna sono volati a Londra per guardare da vicino gli obiettivi bianconeri

Manca ancora molto al prossimo mercato invernale ma il segreto per fare buoni affari è anticipare la concorrenza. La Juve lo sa bene. Per questo lo scorso fine settimana Giuntoli e Manna sono volati a Londra per guardare da vicino e chiedere maggiori informazioni sugli obiettivi bianconeri.

Il primo dialogo è stato con il Tottenham per Emil Hojbjerg. Il centrocampista danese è da settimane nel mirino della Juve ma la richiesta della squadra inglese non sembra intenzionata a scendere sotto i 30 milioni di euro. Per questo i due dirigenti bianconeri hanno incontrato anche il Manchester City per Kalvin Phillips, che invece potrebbe lasciare la squadra di Guardiola in prestito.

Occhi anche in difesa e in attacco. Per la retroguardia piace Lloyd Kelly del Bournemouth, mentre per completare il reparto offensivo l'ultima idea è Sancho. L'inglese in prestito potrebbe essere un buon colpo ma lo stipendio molto oneroso spaventa i bianconeri.

