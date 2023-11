Juve, Giuntoli e Chiellini professori per un giorno a Coverciano

Claudio Chiellini (Head of Next Gen Area) ha invece sviluppato un intervento insieme a Fabio Gatti (DS U23 dell’Atalanta) dedicato al lavoro con le seconde squadre. Chiellini ha raccontato la sua esperienza legata alla nascita della allora Juventus Under 23, primo caso di seconda squadra in Italia.

Ha poi illustrato i passi successivi nello sviluppo del progetto, dal cambio di nome in Juventus Next Gen, denominazione che racconta in profondità gli obiettivi alla base dell’idea, anche in senso non prettamente sportivo, al racconto dei dati che spiegano i benefici per il Club di questo lavoro, non ultimo in riferimento all’apporto sportivo dato alla Prima Squadra. Terzo intervento quello di Giovanni Andreini, Head of Performance Manager: la sua lezione si è basata sul ruolo del Direttore in rapporto alla performance in un club di calcio. Un lavoro che Andreini vive in prima persona, dal momento che, alla sua seconda stagione in Juventus, è impegnato nello sviluppo di questo progetto, che coordina tutte le aree legate alla performance sportiva e agonistica".