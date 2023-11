Calciomercato, Venerato: “La Juventus ha fatto un offerta per Hojbjerg”

Ciro Venerato ha parlato del calciomercato della Juve: per il giornalista, il club bianconero avrebbe fatto una proposta per Pierre Hojbjerg

Intervenuto alla DS, Ciro Venerato ha affrontato l'argomento calciomercato della Juventus . Ecco le sue parole: "Le squalifiche impongono un rinforzo. La Juventus si è mossa per Hojbjerg , gli inglesi chiedono 40 milioni ma Giuntoli ne offre 25 ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto".

Il giornalista ha proseguito sugli obiettivi di centrocampo: "Lui è il preferito di Allegri con De Paul valida alternativa ma più portato al palleggio e non un regista classico. Su Berardi la Juve sta facendo delle valutazioni economiche perché non può permettersi lui e Hojbjerg insieme a meno che il Sassuolo non conceda un comodo ammortamento".