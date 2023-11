Juve, Giletti: “Scudetto? Possibile con due arrivi. Allegri immutabile”

Intervenuto a Radio Fuori Campo, Massimo Giletti ha parlato della sua squadra del cuore, ovvero la Juventus . Il giornalista ha spiegato cosa servirebbe secondo lui per arrivare a vincere lo scudetto: " Se la Juve , a gennaio, farà due acquisti mirati a centrocampo, un reparto oggi ridotto al limite, posso anche pensare che realizzi un sogno. I pronostici e le analisi logiche, nel calcio, possono sempre essere ribaltati. Se guardiamo a Napoli, Milan ed Inter , hanno dei giocatori decisamente più forti di quelli della Juve , con rose molto più ampie ed anche un maggior budget da investire sul mercato. Il calcio, però, non è una scienza esatta. La sua bellezza è che anche l'ultima può fermare la prima. Di recente, ho visto la fatica fatta dal PSG contro il Brest in Francia: non ha avuto vita facile, nonostante una rosa imbottita di fenomeni. Il calcio è una sfida undici contro undici, nella quale passione, cattiveria sportiva e voglia di lottare fanno la differenza".

Allegri tradizionalista

Giletti ha poi parlato approfonditamente del calcio proposto dal tecnico della Juventus. Per il giornalista, Massimiliano Allegri tenderebbe a proporre sempre il suo gioco, indolente ai cambiamenti del mondo del calcio. Ecco le sue parole: "Io non sono uno che si esalta o abbandona gli uomini nelle difficoltà… Allegri ha passato un anno particolare e forse, tornando, non pensava di trovare una situazione così complessa. Il mister ha guidato la Juve a numerosi successi... Il calcio, al giorno d'oggi, è cambiato: ci sono allenatori molto più spregiudicati, che fanno un gioco diverso, innovativo. Allegri no: fa sempre il suo gioco, ma è un uomo che il calcio lo conosce bene e che sa gestire i giocatori forti perché, quando allenava la Juventus vincente, quella squadra era piena di calciatori complicati da gestire. Con i giovani, c'è da fare un percorso diverso. Io credo che le rivoluzioni, e questa che stiamo vedendo è una rivoluzione - hanno cambiato tutti i vertici - si facciano totalmente, quindi, in teoria, andava cambiato anche il tecnico; tuttavia, l'idea di tenerlo è stata un'operazione giusta: al di là del fatto che Allegri avesse ancora due anni di contratto, è un uomo che vive dentro quella società, che conosce quel mondo, sa come muoversi... In definitiva, è sembrato giusto dargli ancora un anno di tempo. Ha bisogno, però, di qualcosa di meglio, sul piano qualitativo, rispetto alla rosa a sua disposizione".