Locatelli-Juve: accordo totale. Il centrocampista è pronto a rinnovare

Un segnale forte tra presente e futuro. La Juventus ha lavorato tanto nelle ultime settimane per blindare quelli che vengono considerati i giocatori cardine per costruire un presente ambizioso e un futuro pieno di successi. Dopo la fiducia e il sostegno per Fagioli con il rinnovo fino al 2028 e il prolungamento di Gatti, eccone un altro altrettanto importante: Giuntoli ha trovato un accordo totale con Locatelli e il suo entourage per continuare ancora a lungo l’avventura in bianconero.