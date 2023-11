Juve, Bucchioni: “Allegri ha convinto i giocatori. Anno di ricostruzione”

Intervistato a Radio Napoli Centrale, Enzo Bucchioni ha parlato della prima parte di stagione disputata sin qui dalla Juventus. Ecco le sue parole in onda: "Allegri ha finalmente convinto quasi tutti i giocatori che giocando quel calcio, puoi ottenere risultati. In passato, questo non è successo. Piano piano, sta diventando la Juventus Allegriana che può non piacere, ma se porta risultati, chi se ne frega".