Juve, Gilardino: “Miretti è un giocatore di valore”

Alberto Gilardino ha parlato del centrocampista della Juve, Fabio Miretti: l'allenatore ha elogiato le qualità del giocatore dei bianconeri

In conferenza stampa, Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha risposto ad alcune domande relative al possibile arrivo dalla Juventus di Fabio Miretti. Il tecnico della squadrà rossoblù non ha glissato sulle domande, spiegando nel dettaglio il punto della situazione.

Le parole di Gilardino su Miretti

“Come ho già detto più volte, andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti. E’ un giocatore che ha fatto vedere il suo valore nella Juventus. Ha corsa e tecnica. Un giocatore che può portare caratteristiche positive alla squadra ma al momento non so dirvi altro”.