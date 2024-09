Juve, Gianichedda: “Thuram mi piace tantissimo”

Giuliano Giannichedda ha parlato della campagna acquisti della Juve: per l'ex bianconero, Khephren Thuram sarebbe l'innesto più intrigante

Intervistato a TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Ecco le sue parole: “Il voto a Cristiano Giuntoli è altissimo, perché è riuscito a centrare i due obiettivi prefissati: diminuiure il monte ingaggi e comprare giocatori importanti. Sappiamo quanto è difficile riuscire a prendere quelli all’altezza e lui c’è riuscito, per questo la pagella è senz’altro positiva”.

Giannichedda sulla campagna acquisti della Juventus

L’ex calciatore della Juventus ha proseguito commentato gli innesti e le uscite in questa sessione di calciomercato: “A me piace tantissimo Thuram. E’ in possesso di una notevole fisicità e di una buonissima tecnica. Per me può dare tanto a questa squadra. Anche l’arrivo di Nico Gonzalez l’ho molto apprezzato: è un giocatore molto importante e conosce alla perfezione il nostro campionato. Poi bisognerà capire come si integreranno nel nuovo sistema, ma sono stati due ottimi colpi. Sono diventati grandi sia lui che Marcus. E’ stato romantico vedere un nuovo Thuram indossare la maglia della Juve. Thuram è quello che mi incuriosisce di più, ma penso che Douglas Luiz e Koopmeiners siano perfetti per le esigenze di cui necessitava la Juventus a centrocampo. Sono dei pezzi da 90, ma non dimentichiamoci di Locatelli che è un ottimo giocatore e conosce bene il mondo Juve. Lo scorso anno è stato criticato, ma per me è riuscito comunque a dare il massimo e ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà.

A livello di numeri sono state davvero tante cessioni, ma c’era l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi e di sfoltire la rosa. Posso dire che non è semplicissimo lavorare con troppi giocatori, ora la rosa della Juve è completa per i traguardi che deve centrare. Sicuramente il nome di Chiesa è quello che rimbomba più di tutti, era uno dei giocatori top della squadra e potenzialmente è un ottimo calciatore. Però le scelte della dirigenza sono state molto oculate in questa fase di mercato, quindi per me hanno fatto bene in virtù degli obiettivi che dovevano centrare”.