Tudor: "Bisogna impartire i valori Juve. Sul Genoa..."

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Genoa. Ecco le sue parole a DAZN: “I tifosi sono stati sempre importanti. Bisogna partire forti, siamo già con la testa per ottenere il risultato. La squadra? La condizione fisica è un’incognita: abbiamo fatto solo due allenamenti tutti insieme, abbiamo provato a vedere la fisicità e la tattica, spero di vedere qualcosa già oggi, lavoriamo partita per partita. La squadra è forte e i ragazzi sono vogliosi. Il match di oggi? Partiremo forte, ma la partita è lunga. Si deve andare forti fin quando si può: vediamo quanta benzina c’è, ci sono comunque cinque cambi. I valori? Vanno insegnati i principi legati alla Juve alle nuove generazioni. In campo si vince facendo le cose giuste, lavorando bene in settimana”.