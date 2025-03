Juve-Genoa, le formazioni ufficiali: torna dal 1′ Vlahovic

La Juventus sfida il Genoa nella prima partita con Tudor in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

La Juventus, nell’anticipo pomeridiano della trentesima giornata, affronta il Genoa, in una gara spartiacque. Infatti, i bianconeri hanno cambiato da pochissimo guida tecnica, passando da Thiago Motta a Tudor. Quest’ultimo è all’esordio stagionale, e cambia subito il vestito tattico della Vecchia Signora, testando il 3-4-2-1. In porta confermato Di Gregorio, mentre in difesa riposa Kalulu, con al suo posto Kelly, Gatti e Veiga. Sulle corsie esterne ci saranno Nico Gonzalez e McKennie, con Locatelli e Thuram a comporre la cerniera centrale. Nel trio offensivo spazio a Yildiz e Koopmeiners, dietro a Dusan Vlahovic, che si riprende una maglia da titolare dopo oltre un mese. Dalla panchina Weah, Kolo Muani e Conceicao. Per i rossoblù, invece, confermato il solito 4-3-3, con Leali a difendere i pali e l’ex De Winter a guidare la difesa. A centrocampo trovano posto Onana e Frendrup, con Zanoli, Masini e Miretti dietro l’unica punta Pinamonti.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Nico, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

GENOA(4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vazquez, Matturro; Onana, Frendrup, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. Intanto ecco i convocati della Juventus per la partita contro il Genoa, ancora assente Cambiaso<<<