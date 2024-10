Juve, Gallo: “Thiago Motta sogna la vittoria dello Scudetto”

Nicola Gallo ha parlato delle ambizioni dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico punterebbe allo Scudetto

Intervistato per Radio Sportiva, Nicola Gallo ha parlato delle ambizioni del tecnico della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Io non ho mai sentito nessuno dire in una conferenza stampa ‘siamo i favoriti’, nemmeno Allegri degli anni migliori della Juventus dopo il quarto/quinto scudetto. Per cui io so di per certo che Thiago Motta è arrivato con il sogno di vincere uno scudetto, magari non al primo anno ma con la voglia di provarci sin da subito. Poi ovvio c’è una squadra più attrezzata e un’altra davanti a tutti che non ha l’impegno europeo e che non è da poco”.

Gallo: “Thiago Motta vorrà tenere la palla anche contro l’Inter”

Il giornalista ha proseguito: “Quando parli con Thiago Motta dice che è meglio giocare tanto piuttosto che dover preparare sempre le partite. Sinceramente la vedo così, Thiago Motta cerca l’equilibrio sia nelle dichiarazioni che dentro al campo. Thiago Motta vorrà la palla anche se in un campo difficile senza subire le letali ripartenze dell’Inter. Credo che anche a parole lui preferisca giocare in questo modo, avere lui in possesso nel discorso e portarlo un po’ dove vuole senza che qualcuno possa fare delle insinuazioni”.