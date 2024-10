Juve, Thiago Motta: “Inter favorita per lo scudetto insieme al Napoli”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter

Alla vigilia della partita contro l’Inter l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “C’è sempre voglia di andare in campo, nello stesso modo, ovvero al massimo. Siamo determinati a fare la nostra partita, siamo concentrati a fare quello che dobbiamo e sappiamo fare”.

Lotta scudetto: “La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto, ogni partita ha la propria storia. Dobbiamo portarla dove conviene a noi e non a loro. Chiaro che Inter e Napoli sono le favorite per vincere lo Scudetto, non è una mia opinione ma lo dicono i fatti. Dobbiamo affrontare l’Inter con grande concentrazione, voler giocare bene a calcio, avere in mente e mettere in pratica tutto quello che vogliamo fare per portare la gara dalla nostra parte”.

Sulla sconfitta contro lo Stoccarda: “Non c’è da lavorare sulla testa della squadra, i ragazzi stanno bene. Giustamente, in una squadra come la Juve le esigenze sono altissime. Abbiamo subito la prima sconfitta, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita: non c’è tempo né di festeggiare né di fare chissà cosa dopo una sconfitta. Domani sarà un grande ambiente di calcio, tutto da vivere. Andiamo lì per fare la nostra prestazione”.

Juve, le parole di Thiago Motta

Su Yildiz: “Trequartista? Può essere, perché no. Abbiamo segnato in tanti modi. Vedremo domani”.

Sul suo passato all’Inter: “Qui non vengo percepito come un ex interista? Ho giocato nell’Inter, nel Barcellona, nel PSG, nel Genoa, nell’Atletico Madrid… Ho giocato in squadre dove ho sempre provato a fare le cose giuste, senza avere alcun interesse o qualcosa dietro da nascondere. Sono stato sempre io, mi sono comportato sempre nel modo giusto. Magari è per questo che vengo sempre trattato bene”.

Sull’importanza del derby: “La nostra responsabilità nei confronti dei tifosi? La vivo molto bene, la vivo come la prossima partita e, come sempre, andiamo al campo al 200%. Si vince, si pareggia e si può perdere, ma dobbiamo sempre cercare di ottenere il risultato migliore, e nel modo migliore, ovvero lavorando quotidianamente col maggior impegno”.

Su Dimarco: “Da quella parte anche Bastoni attacca tanto, come Mkhitaryan. Non sarà un uno contro uno per tutta la partita, dobbiamo fare una buona prestazione collettivamente”

Su Perin: “Domani tutti possono giocare, tutti stanno bene. Lo vedremo domani. Infortunati? Per domani non recupereremo nessuno”