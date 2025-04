Juve, Gallo: “Crollata l’impalcatura della permanenza di Tudor”

Massimiliano Gallo ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, l'ultima sconfitta potrebbe costargli la conferma

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo ha parlato del futuro dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, a seguito del KO in Serie A contro il Parma. Ecco un estratto delle sue parole: “Tudor perde la sua prima partita e crolla l’impalcatura che si stava costruendo attorno alla sua permanenza sulla panchina bianconera. In Italia siamo fatti così: alla prima sconfitta, vogliamo esonerare gli allenatori; e con due vittorie in tre partite, li trasformiamo in apprendisti Guardiola. Anche se il croato merita. Uno che dichiara: ‘le partite non si vincono solo con gli schemi’ va tenuto d’occhio. Può regalare soddisfazioni. Ma credere alla sua permanenza sulla panchina della Juventus è un esercizio che ci ha ricordato lo sforzo di quei bambini ai confini dell’adolescenza che si vedono costretti a mostrarsi sorpresi ed eccitati per Babbo Natale pur di non deludere i genitori”.

Gallo: “Tudor ha rimesso in carreggiata una squadra avviata al naufragio”

Il giornalista ha proseguito: “Fatto sta che è arrivata la prima sconfitta della sua gestione. Ora, sia chiaro, nessuno è attrezzato per i miracoli. Tudor ha il merito di aver rimesso in carreggiata una squadra che era avviata al naufragio. A cinque giornate dalla fine, i bianconeri sono pienamente in corsa per il quarto posto che vale la Champions. Sono quinti a pari punti con la Lazio e a una sola lunghezza dal Bologna. Tra due partite ci sarà Bologna-Juventus. Tutto è ancora possibile”. Leggi anche le dichiarazioni di Tudor nel post Parma-Juventus <<<