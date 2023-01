Juve, il giornalista del Corriere spiazza tutti: “L’addio è sicuro”

Mercoledì 18 gennaio comincerà ufficialmente una nuova era per la Juve con la nomina del nuovo CDA. La Vecchia Signora volta pagina sul piano societario e si prepara ad affrontare una serie di vicende processuali, dal quale si augura di uscire senza conseguenze troppo pesanti. Se Allegri è stato ufficialmente confermato da Elkann: "E' Max il punto di riferimento dell'area sportiva bianconera", non si può dire la stessa cosa per Cherubini.