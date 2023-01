Annuncio improvviso che fa sognare i tifosi: “Andrà alla Juve” / News

Dopo la sonora sconfitta rimediata in casa del Napoli, la Juve non ha molto tempo di leccarsi le ferite. Giovedì incontrerà il Monza in Coppa Italia e non saranno ammessi altri passi falsi. Elkann ha rinnovato la fiducia a Massimiliano Allegri, ma la verità è che nel nuovo CDA del 18 gennaio, si parlerà anche della situazione relativa al futuro della guida tecnica. Troppo importante è mantenere la Vecchia Signora ad alti livelli. Il lato economico (il ricco ingaggio del mister) passerà in secondo piano rispetto a quello sportivo.