Totti: "Yildiz? Non è giusto paragonarlo a Del Piero..."

Francesco Totti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Kenan Yildiz.

Francesco Totti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Yildiz: “Yildiz è un giovane talento, deve dimostrare, adesso lo ha fatto a sprazzi, è in un grande club come la Juve e ha grandi potenzialità, penso che possa diventare un grande giocatore. Paragonarlo ad Alex Del Piero è riduttivo, sono due cose totalmente diverse, non giova al ragazzo perché quello che ha fatto Alessandro per la Juve sarà difficile che un giocatore possa ripeterlo. Alex è Alex. Indossare il dieci non è facile, il numero dieci pesa. Per indossarlo bisogna avere le spalle larghe. Se c’è un numero dieci in Italia? Potrebbe tornare”.

Su un possibile ritorno in campo del Pupone

“Tornare in campo in Serie A dopo 7 anni dal mio ritiro? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto…”.