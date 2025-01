Juve, Ferrara: “L’obiettivo deve essere lo scudetto. Motta? Ha 4 problemi”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Ciro Ferrara ha parlato della prima metà di stagione della squadra di Thiago Motta

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Ciro Ferrara ha detto: “È un’annata difficile, forse la speranza della società e dei tifosi era di avere un cammino diverso rispetto a quello sinora vissuto. Per esperienza diretta posso dire che l’eliminazione non può essere stata presa alla leggera. Troppi pareggi? Bisogna volerle fortemente certe vittorie. Secondo me, da un punto di vista della comunicazione la Juventus storicamente non è una società abituata a lottare solo per entrare in Champions, è un club abituato a lottare per lo scudetto. Poi puoi centrarlo o meno, ma quello deve essere l’obiettivo da volere con forza. Ha investito tanto sul mercato e quindi anche in virtù di questo ci si aspetta qualcosa di più. Mercato? Non è mai facile a gennaio“.

Juve, le parole di Ferrara

Su Thiago Motta ha poi aggiunto: “Il Thiago Motta che ho visto nel Bologna mi piaceva tantissimo, la squadra giocava benissimo. Quest’anno sta incontrando qualche difficoltà. Il problema però non è Thiago Motta, ci tengo a dirlo. Il problema è la comunicazione. Quello che ci si aspetta da lui e dalla Juventus. È stato mandato via un allenatore vincente, che applicava un certo tipo di calcio vincente: la storia di Allegri parla chiaro. Mandato via perché si voleva il bel gioco. È arrivato Conceiçao al Milan e la prima cosa che ha detto è che a lui del bel gioco non interessa. Gli interessa fare un gol più dell’avversario e non subirne. Ha subito specificato il percorso che vuole intraprendere. Invece Thiago Motta ha quattro problemi. Uno, deve entrare in Champions. Due, deve cercare di lottare per lo scudetto. Tre, deve portare a casa almeno un titolo. Quattro, deve giocare bene. Anche Sarri arrivò alla Juventus con la priorità di fare vedere il bel gioco che poi non si è visto. Ma vinse”.