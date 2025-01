Juve, Bezzi: "Motta a rischio? Lo dovrebbe essere più Giuntoli..."

Bezzi ha parlato dell'eventuale esonero di Motta dalla dalla Juve: per il giornalista, Giuntoli avrebbe più responsabilità dell'allenatore

Intervistato a Tmw Radio, Gianni Bezzi ha parlato del momento della Juventus alla luce della sconfitta in Supercoppa italiana per mano del Milan. Ecco le sue parole: “La pareggite è un problema sempre più gigante, la delusione della Supercoppa c’è e se poi uno fa un confronto con la stagione scorsa il confronto è impietoso. Rimango della mia idea: Motta è un bravo allenatore ma non è pronto per la Juventus. Secondo me la scelta è stata sbagliata dall’inizio, serviva un allenatore di esperienza. Motta a rischio? Se arrivasse Tudor, il prima che dovrebbe andare via sarebbe Giuntoli che ha fatto la scelta di Motta”.

Bezzi: “Napoli miglior difesa d’Europa”

Inoltre sul Napoli capolista in Serie A, il giornalista ha aggiunto: “Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa, ci sono dei dati incontrovertibili. E il fatto che non faccia le coppe è un qualcosa di incoraggiante. Io non credo che vedremo però Kvara e Neres insieme, perché Conte vuole più equilibrio. Tra Neres e Kvaratskhelia oggi scelgo il primo. Perché c’è un problema con il georgiano: è un giocatore che è diventato in parte troppo scontato dal punto di vista tattico. Conte deve inventarsi qualcosa nel caso, però in questo momento come esterno Neres è devastante. E’ stato un grandissimo acquisto”.