Juve, Federico Gatti tra rinnovo e Premier League: il punto

Dal Frosinone al passaggio in prima squadra con la maglia della Juve: questo il percorso di Federico Gatti nel giro di un paio di anni. Dalla Serie B, il difensore classe '98 è diventato in breve tempo ormai uno dei punti chiave di questa Juve. E il numero 4 adesso è pronto a dire sì alla Vecchia Signora fino al 2028 (con conseguente adeguamento dell'ingaggio). Tuttavia secondo quanto svelato da Tuttosport, la dirigenza dell'Everton si sarebbe affacciata per sondare il terreno. La Juve non avrebbe concesso margini agli inglesi sottolineando la centralità del giocatore per il progetto bianconero (dimostrata ampiamente sul campo con il sorpasso definitivo su Alex Sandro). Con il rinnovo, i Toffees saluterebbero definitivamente la possibilità di strapparlo alla Juve.