ESCLUSIVA JUVENEWS / Tencone (Isokinetic): “Pogba? Vi dico che l’infortunio…”

Nella sua seconda vita in bianconero, Paul Pogba risulta essere sistematicamente bersagliato dagli infortuni. Al fine di ottenere un quadro quanto più obiettivo, scientifico e analitico della situazione riguardante il centrocampista francese, la nostra redazione ha interpellato telefonicamente in esclusiva Fabrizio Tencone, attualmente direttore del Centro Isokinetic di Torino, ex Responsabile Sanitario della Juventus.

La domanda che si pongono pressochè tutti i tifosi della Juventus è la medesima: per quali ragioni Pogba è tanto incline all’infortunio muscolare?

“I fattori di rischio per un infortunio muscolare sono molteplici, e certamente Pogba ne presenta alcuni determinanti: ha già avuto diversi infortuni muscolari nella sua carriera e si sa che i precedenti infortuni sono fattore di rischio elevato per incorrere in nuovi ulteriori problemi. Un secondo fattore di rischio è l’età, gli atleti più anziani si fanno male più frequentemente dei giovani. Ma per Paul è certamente determinante il problema del ginocchio che lo ha martoriato per tutta la scorsa stagione e che probabilmente incide ancora sulla sua dinamica di corsa, determinando compensi posturali pericolosi”

Come si fronteggiano infortuni muscolari del suo tipo in maniera quanto più risolutoria possibile?

“Si fronteggiano come sempre, raggiungendo due obiettivi: il completo recupero della lesione, sia clinico che atletico, e l’eliminazione dei fattori di rischio che possono averlo provocato. Sulla prima parte non ci saranno problemi, ma sul secondo obiettivo ci saranno sempre problemi perché alcuni fattori di rischio non si possono eliminare del tutto, anzi a volte si sommano e si accumulano”.

Un calciatore di 30 anni qual è attualmente Pogba può recuperare velocemente la condizione atletica o dipende dalle differenti risposte fisiologiche individuali?

“La condizione atletica dipende da diversi motivi: certamente verrà programmato per lui un lavoro personalizzato che lo porterà a stare bene in poche settimane. Purtroppo quella che è mancata e sta mancando a Pogba è la continuità troppo spesso interrotta anche da brevi, ma sfavorevoli pause”.

