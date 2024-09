Juve, gli esordi più iconici in Champions League

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli esordi in Champions League.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Champions League. Ecco il comunicato: “Tutto pronto per il ritorno in campo in Champions League della Juventus, impegnata martedì 17 settembre alle ore 18:45 nella partita casalinga contro il PSV, in questo nuovo format della competizione che prevede otto gare affrontando ogni volta un avversario differente. Per l’occasione ripercorriamo alcuni degli esordi vincenti della squadra bianconera nel nuovo Millennio.

CHAMPIONS LEAGUE 2003-2004 | JUVENTUS-GALATASARAY 2-1 Una doppietta di Alessandro Del Piero per iniziare il girone nella Champions League 2003-2004: quale viatico migliore per i bianconeri nel cammino europeo, in una partita complicata allo stadio “Delle Alpi” contro un avversario ostico come il Galatasaray di Hakan Sukur – vecchia conoscenza del campionato italiano e autore della rete del momentaneo pareggio da parte degli ospiti.

Alla fine però, in maniera anche un po’ fortunosa su un cross non deviato da nessuno, arriva il nuovo e definitivo allungo bianconero a 20 minuti dal termine”.

La partita di Carlos Tevez

“CHAMPIONS LEAGUE 2014-15 | JUVENTUS-MALMÖ 2-0 Il sorteggio del girone di Nyon non era stato clemente con i bianconeri quell’anno e approfittare della sfida interna contro il Malmo era il modo migliore per avere il giusto abbrivio in partenza nella competizione: in quell’occasione la Juventus, per battere la squadra svedese all’Allianz Stadium, si affidò quindi a Carlos Tevez, autore delle due reti dell’incontro.

La prima per mettere in discesa le cose dopo 15 minuti, la seconda allo scadere per chiudere i conti, arrotondare il bottino e lanciare un messaggio chiaro a tutte le avversarie. juventusmalmoe082 CHAMPIONS LEAGUE 2015-16 | MANCHESTER CITY-JUVENTUS 1-2 A proposito di Manchester City – uno degli avversari più blasonati della Juventus in questa prima fase di Champions League – abbiamo già ricordato del doppio precedente in Champions League contro la squadra inglese.

Una di quelle gare fu l’esordio nella competizione europea nel 2015, quando la Juventus in trasferta giocò una grande partita ribaltando un match esploso nella ripresa: all’autogol sfortunato di Chiellini arrivato dopo un’ora di gioco infatti, riuscirono poi a porre rimedio le reti firmate da Mandzukic prima e da Morata poi – in un’altra grande serata europea di un gruppo che più volte ha dimostrato il suo valore anche in Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 | DINAMO KYEV-JUVENTUS 0-2 In un esordio immerso nel gelo a livello climatico, i bianconeri nel 2020 riescono a conquistare subito i primi tre punti nel girone sfruttando la fiammata di Alvaro Morata – due reti che permettono di mettere in discesa la partita contro la Dinamo Kyev, in un girone poi chiuso al primo posto dalla Juventus allenata da Andrea Pirlo (anche lui all’esordio in panchina in Champions League in quella serata).

Una prima da allenatore su un palcoscenico così importante che attende anche Thiago Motta, in un ritorno in campo nella massima competizione a livello europeo che la Juventus vuole approcciare nel modo migliore”.