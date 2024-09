Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus, rientrata nella serata di ieri – sabato 14 settembre 2024 – da Empoli, questa mattina si è subito ritrovata al Training Center per iniziare a preparare la prossima sfida che la attende. Con la trasferta in Toscana, infatti, è iniziata una “otto giorni” che vedrà i bianconeri in campo tre volte. Dopo la sfida del “Castellani”, infatti, la squadra di Thiago Motta tornerà già in campo martedì 17 per iniziare il proprio cammino nella nuova Champions League. La prima delle otto gare che attendono la squadra di Thiago Motta sarà quella casalinga contro il PSV Eindhoven, con fischio d’inizio alle ore 18:45″.

L’orario della conferenza stampa di Motta

“Come dicevamo, dunque, il gruppo – diviso in due come accade nel giorno immediatamente successivo a una partita – ha iniziato a lavorare per preparare la sfida contro gli olandesi. Se coloro che sono partiti titolari contro l’Empoli si sono dedicati a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo si è concentrato, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, sul possesso palla per chiudere la sessione con del lavoro atletico. Per domani l’appuntamento è fissato al mattino. Alle ore 13:30, poi, all’Allianz Stadium andrà in scena la conferenza stampa della vigilia che si potrà seguire, come sempre, su Juventus.com previa registrazione al sito”.